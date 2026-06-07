Червень 2026 року багатий на важливі дати – віряни відзначать Всіх святих землі Української, Різдво Іоана Предтечі, день апостолів Петра і Павла.

Крім цього, у червні починається Петрів піст, повідомляє Уніан.

Які ще церковні події відбудуться на початку літа – підкаже православний календар на кожен день.

Новий церковний православний календар на червень 2026

Після переходу на новоюліанський календар дати неперехідних церковних свят змістилися на 13 днів раніше. Тому деякі липневі свята – такі як Різдво Іоана Предтечі та день Петра і Павла – тепер припадають на червень.

Які православні свята за новим стилем будуть у червні 2026 року:

Отже сьогодні 7.06 – мч. Феодота Анкірського, ікон Богородиці Тернопільської та “Пом’якшення злих сердець” (Семистрільна).

8.06 – вмч. Феодора Стратилата, ікони Божої Матері “Далешивська”, починається Петрів піст.

9.06 – свт. Кирила, архієп. Олександрійського.

10.06 – свт. Іоана (Максимовича), митр. Тобольського, прп. Силуана, схимника Києво-Печерського.

11.06 – апп. Варфоломія і Варнави, свт. Лука, архієпископ Сімферопольський.

12.06 – прп. Онуфрія Великого.

13.06 – мц. Акіліни Старшої.

14.06 – новомучеників і сповідників, які в Україні та інших землях у ХХ столітті за Христа і православну віру постраждали (Всіх святих землі Української).

15.06 – свт. Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі.

16.06 – свт. Тихона, єпископа Амафунтського.

17.06 – мчч. Мануїла, Савела та Ісмаїла.

18.06 – прп. Леонтія, канонарха Києво-Печерського.

19.06 – ап. Іуди, брата Господнього по плоті.

20.06 – мчч. Інни, Піни, Римми, свт. Мини, Києво-Печерського, єп. Полоцького.

21.06 – мч. Юліана Тарсійського.

22.06 – сщмч. Євсевія, єп. Самосатського.

23.06 – мц. Агрипини Римлянки.

24.06 – Різдво Іоанна Предтечі, Хрестителя Господнього.

25.06 – прав. Февронії, діви, Манявської ікони Божої Матері “Визволителька”.

26.06 – прп. Іоана, єп. Готського, свт. Діонісія Києво-Печерського, архієп. Суздальського.

27.06 – прп. Самсона, гостинного.

28.06 – перенесення мощей мчч. Кира та Іоана, закінчення Петрового посту.

29.06 – святих апостолів Петра і Павла, Касперівської ікони Божої Матері.

30.06 – Собор 12-ти апостолів, Волинської та Горбанівської ікон Божої Матері.

Петрів піст за новим стилем триватиме з 8 по 28 червня.

Які церковні свята відзначають у червні 2026 року за новим стилем / інфографіка УНІАН

Православний календар за старим стилем у червні 2025

Частина вірян в Україні продовжує дотримуватися юліанського календаря, тому дати неперехідних церковних свят у них припадають на 13 днів пізніше.

Які православні свята відзначають у червні 2026 року за старим календарем:

1.06 – День Святого Духа, мч. Парфенія Жовківського, Римського, прп. Іоанна, єп. Готського.

2.06 – знайдення мощей свт. Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, чудотворця.

3.06 – рівноап. царя Костянтина та його матері цариці Олени.

4.06 – мч. Василіска.

5.06 – знайдення мощей свт. Леонтія Київсько-Печерського, єп. Ростовського, прп. Єфросинії, ігум. Полоцької.

6.06 – святих отців I Вселенського собору, прп. Симеона стовпника на Дивній горі.

7.06 – третє знайдення голови Іоана Предтечі, свт. Інокентія, архієп. Херсонського.

8.06 – апп. із 70-ти Карпа та Алфея, починається Петрів піст.

9.06 – знайдення мощей свт. Київських Кипріана та Фотія, прав. Іоана Русина, сповідника.

10.06 – прп. Микити, спов., єп. Халкідонського.

11.06 – мц. Феодосії діви, Тірської.

12.06 – прп. Ісаакія, спов., ігумена обителі Далматської.

13.06 – апостола з 70-ти Єрма.

14.06 – новомучеників і сповідників, які в Україні та інших землях у ХХ столітті за Христа і православну віру постраждали (Всіх святих землі Української), прп. Агапіта Київсько-Печерського, лікаря.

15.06 – вмч. Іоана Нового, Сучавського, Києво-Братської ікони Божої Матері.

16.06 – мчч. Лукілліана та інших.

17.06 – свт. Митрофана, патріарха Константинопольського.

18.06 – перенесення мощей блгв. Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського, свт. Костянтина, митрополита Київського, чудотворця, Ігоревської ікони Божої Матері.

19.06 – прп. Віссаріона, чудотворця Єгипетського.

20.06 – мч. Феодота Анкірського.

21.06 – вмч. Феодора Стратилата, ікони Божої Матері “Далешивська”.

22.06 – свт. Кирила, архієп. Олександрійського.

23.06 – свт. Іоана (Максимовича), митрополита Тобольського, прп. Силуана, схимника Києво-Печерського.

24.06 – апп. Варфоломія і Варнави, свт. Луки, архієпископа Сімферопольського.

25.06 – прп. Онуфрія Великого.

26.06 – мц. Акіліни Старшої.

27.06 – прор. Єлисея та свт. Мефодія, Константинопольського патріарха.

28.06 – свт. Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі.

29.06 – свт. Тихона, єпископа Амафунтського.

30.06 – мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.

За староцерковним календарем Петрів піст також розпочнеться 8 червня, але закінчиться 11 липня, напередодні Петра і Павла за старим стилем.