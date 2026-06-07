Три африканські країни — Алжир, Нігерія і Нігер — будують трубопровід на 4128 кілометрів, щоб постачати до 30 мільярдів кубометрів природного газу країнам Європейського Союзу, які відмовляються від російського палива.

Про це пише Business Insider.

Будівництво розпочалося в Алжирі, і очікується, що Нігер розпочне роботи на своїй ділянці у 2027 році, що свідчить про прогрес в одному з найбільших енергетичних проектів Африки.

Трубопровід має на меті транспортувати нігерійський газ через Нігер до Алжиру, де він з’єднається з існуючою інфраструктурою, щоб досягти європейських ринків.

Транссахарський трубопровід конкурує із запропонованим маршрутом Нігерія-Марокко, і його завершення все ще залежить від забезпечення фінансування, подолання проблем безпеки та завершення необхідної інфраструктури в усіх залучених країнах.



Початок робіт знаменує собою важливий крок для одного з найбільших запланованих в Африці проектів енергетичної інфраструктури, який пройде через Нігерію та Нігер, перш ніж з’єднатися з розгалуженою трубопровідною та експортною мережею Алжиру.

Міністр енергетики та гірничої промисловості Алжиру Мохамед Аркаб був присутній на запуску разом з державним міністром Нігерії з нафтових ресурсів Екперікпе Екпо та міністром нафти Нігеру Хамаду Тіні.

Трубопровід розрахований на довжину близько 4128 кілометрів від Варрі на півдні Нігерії до газового хабу Хассі Р’Мел в Алжирі, що проходить через Нігер.

Очікується, що після завершення будівництва він транспортуватиме до 30 мільярдів кубічних метрів природного газу щорічно.

З Хассі Р’Мел газ може транспортуватися через існуючу мережу Алжиру до середземноморських експортних терміналів та трубопроводів, що обслуговують європейські ринки.

На відміну від коротшого сахарського маршруту, трубопровід Нігерія-Марокко проходитиме вздовж атлантичного узбережжя.

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