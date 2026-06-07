Перуанські чаклуни пророкували на цей рік падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать завершення війни в Україні.

Шамани звернулися до духів із запитаннями про долю найвпливовіших політиків світу, серед яких Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Володимир Путін та інші.

Про це повідомляє Reuters.

«Сполучені Штати повинні підготуватися, бо Дональд Трамп серйозно захворіє», – проголосив Хуан де Діос Гарсія, зібравшись з іншими шаманами на пляжі на півдні Ліми.



Шамани несли великі плакати світових лідерів, над якими вони схрестили мечі, палили ладан, а деякі з них навіть затоптали. Окрім Трампа та Мадуро, шамани розмахували плакатами президента Росії Володимира Путіна, президента Китаю Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського.

«Ми бачимо, як Ніколас Мадуро зазнав поразки», – сказав Гарсія.

Шамани також передбачили кінець війни Росії в Україні. «Я бачу, що конфлікт закінчиться, вони піднімуть прапор миру», – передбачив Гарсія.

Раніше шамани передбачали кінець війни в Україні – у 2023 році.

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