Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова повідомила, що близько 3% скарг від військовослужбовців стосуються застосування насильства, погроз насильством або психологічного тиску.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Суспільному.

Решетилова зауважила, що 3% — це показник у середньому по всіх силах оборони, і навіть сам факт наявності таких скарг назвала “дуже поганим”. За її словами, Офіс військового омбудсмана веде базу даних, яка дозволяє бачити кількість скарг на насильство в конкретному підрозділі. Різниця між підрозділами буває разючою: якщо в середньому по силах оборони це 3%, то в одному зі штурмових полків — 16% від загальної кількості скарг.

Військова омбудсманка додала, що командири не визнають насильство системною проблемою. За її словами, жоден із них не вважає це системним — на їхню думку, це поодинокі випадки міжособистісних конфліктів або перегини з дисципліною.

“Деякі командири в цих підрозділах вважають, що досягнення дисципліни можливо лише із застосуванням сили. І це величезна проблема, бо переконати їх у зворотному практично неможливо”, — сказала Решетилова.

Вона додала, що протидіяти насильству мають правоохоронні органи. Окремо омбудсманка зауважила, що іноді йдеться не про насильство як таке, а про надто інтенсивні тренування. Наприклад, у полку “Скеля” діє жорстка психологічна смуга перешкод, яку чимало військовослужбовців сприймають як застосування насильства до них.