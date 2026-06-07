-Сьогодні росіяни знов завдали удару по особливій території навколо Чорнобильської атомної станції. «Шахед» уразив одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Об’єкт надзвичайно критичної інфраструктури. І надзвичайно підлий російський удар. МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, що відбулося, – повідомив Зеленський.

Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії.

Цієї ночі були російські удари й по інших цивільних об’єктах у 13 наших областях. Загалом протягом тижня Росія випустила проти України 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 КАБів. Треба збільшувати тиск на Росію. Дякую всім, хто допомагає!. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії.

Цієї ночі були російські удари й по інших цивільних об’єктах у 13 наших областях. Загалом протягом тижня Росія випустила проти України 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 КАБів. Треба збільшувати тиск на Росію. Дякую всім, хто допомагає!