Як повідомляло ІншеТВ, Китай таємно готує військових РФ на війну в Україні. Спливла угода

І хоч У Китаї заперечують, що тренують російських військових, є дані, що підтверджують тренування.

Як пише Welt з посиланням на секретні документи європейської розвідки, серед російських військових, які взяли участь у таємних навчаннях, що відбулися в Китаї наприкінці 2025 року, були військовослужбовці «Рубікону» — елітного центру БпЛА.

Основна увага під час навчань була зосереджена на використанні безпілотних систем, засобах радіоелектронної протидії дронам, а також сучасних симуляціях бойових дій. росіяни тренувалися як на віртуальних симуляторах, де бойові ситуації відпрацьовуються на екранах подібно до комп’ютерних ігор, так і практично — на дронових полігонах, розміщених у складських приміщеннях.

В обмін на це Китай виявив значний інтерес до західної військової техніки, що використовується в боях в Україні. За даними європейських розвідувальних служб, між москвою та Пекіном відбувається інтенсивний обмін інформацією щодо західних систем озброєння.

Особливий Китай цікавиться такими системами, як американська реактивна система залпового вогню HIMARS, системи ППО Patriot, німецькі бойові машини піхоти Marder та американські основні бойові танки Abrams.