Генеральна Асамблея ООН у середу переважною більшістю голосів підтримала рішучі заходи щодо обмеження зміни клімату, попри недавні дипломатичні зусилля Сполучених Штатів щодо скасування цього заходу, повідомляє AP, пише УНН.

Всесвітня організація, що складається зі 193 членів, схвалила необов’язкову резолюцію, що підтверджує знаковий консультативний висновок Міжнародного суду ООН, винесений у липні минулого року, у якому нездатність країн захистити планету від зміни клімату була названа порушенням міжнародного права.

“Найвищий суд у світі висловився. Сьогодні Генеральна Асамблея відповіла, – заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своїй заяві. – Це потужне підтвердження міжнародного права, кліматичної справедливості, науки та відповідальності держав за захист людей від кліматичної кризи, що загострюється”.

Голосування завершилося з рахунком 141-8 при 28 тих, хто утримався. США, росія, Іран та Саудівська Аравія – одні з найбільших нафтовидобувних країн та основні джерела викидів парникових газів – виступили проти цього заходу. Зміна клімату в основному викликана спалюванням вугілля, нафти та газу.

Текст включає ухвалення національного плану дій щодо боротьби зі зміною клімату, спрямованого на обмеження глобального підвищення температури до рівня нижче 1,5 градуса Цельсія; поетапне скасування субсидій на розвідку, видобуток та розробку викопного палива; та заклик до порушників надати “повну компенсацію” за завдану шкоду.