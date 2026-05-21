Для застереження родин зниклих безвісти військових запускають сервіс з даними про схеми шахраїв, повідомив у четвер Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

На офіційному сайті Координаційного штабу – новий розділ “Увага, шахраї”. Ми зібрали всі найпоширеніші способи та схеми шахрайства, проаналізували їх та виробили загальні рекомендації, як убезпечитися від зловмисників – повідомили в Коордштабі.

Розділ “Увага, шахраї!” буде доповнюватися та розширюватися із надходженням нової інформації.

“Коордштаб наголошує: жодні посередники не можуть впливати на процес обміну або “прискорювати” повернення. Жодна державна установа не вимагає оплату за пошук, надання інформації чи сприяння поверненню військовополонених”, – ідеться у повідомленні.

У новому розділі зібрано відповіді на поширені запитання, роз’яснення щодо офіційних процедур та практичні рекомендації, які допоможуть розпізнати шахрайські схеми та уникнути маніпуляцій.

Ознайомитися з матеріалами можна за посиланням.