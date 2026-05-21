Трьом громадянам Польщі висунули обвинувачення у співпраці з російською розвідкою, про що повідомив речник Національної прокуратри Польщі Пшемислав Новак.

Підозрюваних тимчасово заарештували, повідомляє Українська служба «Польського Радіо».

За даними слідчих, чоловіки збирали інформацію про розміщення військ НАТО та готувалися до саботажних дій на території Польщі.

Як повідомив Пшемислав Новак, затримані проходили стрілецьку підготовку та навчання з тактики ведення бою, які мали підготувати їх до диверсійної діяльності.

Він зазначив: «Обвинувачення стосуються фактично низки дій, які здійснювали протягом тривалого часу. Це не були поодинокі випадки. Підозрювані належали до проросійської неформальної парамілітарної організації. Вони також виконували суто розвідувальні завдання, зокрема збирали та передавали інформацію про розміщення військ НАТО на території Польщі».

Затриманим також висунули обвинувачення у «створенні та поширенні матеріалів пропагандистського і дезінформаційного характеру, підготовці до саботажних завдань, публічному схваленні ведення агресивної війни, а також пропагуванні символіки, що підтримує агресію Російської Федерації проти України».

У повідомленні Національної прокуратури Польщі також йдеться, що «дії підозрюваних були спрямовані на пропагандистську підтримку агресії Російської Федерації проти України, а також на активну участь у зборі коштів для закупівлі обладнання для потреб російських військ. Затримані також виконували низку розвідувальних завдань на замовлення громадянина Російської Федерації, пов’язаного з російською Федеральною службою безпеки».

Під час допиту затримані чоловіки віком 62, 50 і 48 років не визнали своєї провини у вчиненні інкримінованих їм злочинів та надали пояснення.

На клопотання прокурора суд у Білостоці обрав для них запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці.

Злочини, у яких обвинувачують трьох чоловіків, караються позбавленням волі на строк не менше восьми років або довічним ув’язненням.

Розслідування у справі триватиме.

Як повідомляло Інше ТВ, Британський інструктор, який вчив військових у Миколаєві і виявився шпигуном, сяде на 8,5 років