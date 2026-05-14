Цього року Україну на Євробаченні 2026 року представляє співачка LELÉKA (Вікторія Корнійкова). Бюджет її подорожі на конкурс становить близько 290 тисяч доларів. Як розповіла співачка, ця сума складається із трьох частин.

Вікторія розповіла в інтерв’ю на ютуб-каналі “Розмова“, що бюджет її виступу на Євробаченні складається із трьох частин. Одну частину дає “Суспiльне”, другу — українські бізнеси, а третю — меценати.

-Це українські бізнеси, яким ми пропонуємо співпрацю бути нашими спонсорами на певних умовах. Це просто меценатська допомога. Я давно маю коло шанувальників, люди поважають те, що я роблю. Я просто дала імпульс і сказала: “Якщо десь хтось готовий…”, – розповіла LELÉKA.

За її словами, є багаті люди, які зробили великі внески, бо розуміють, що це необхідно підтримувати, адже йдеться про нашу репутацію та культурний імідж країни.

