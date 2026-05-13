Перший півфінал Євробачення-2026 у Відні завершився.

До гранд-фіналу пройшли:

Греція — Akylas – Ferto

Фінляндія — L. Lampenius x P. Parkkonen – Liekinheitin

Бельгія — Essyla – Dancing on the Ice

Швеція — Felicia – My System

Молдова — Satoshi – Viva, Moldova

Ізраїль — Noam Bettan – Michelle

Сербія — Lavina – Kraj Mene

Хорватія — Lelek – Andromeda

Литва — Lion Ceccah – Sólo quiero más

Польша — Alicja – Pray

Не пройшли до фіналу представники Португалії, Грузії, Чорногорії, Естонії і Сан-Марино.

Україна виступить у другому півфіналі — 14 травня. Гранд-фінал відбудеться 16 травня у Відні.