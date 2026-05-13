Перший півфінал Євробачення-2026 у Відні завершився.
До гранд-фіналу пройшли:
Греція — Akylas – Ferto
Фінляндія — L. Lampenius x P. Parkkonen – Liekinheitin
Бельгія — Essyla – Dancing on the Ice
Швеція — Felicia – My System
Молдова — Satoshi – Viva, Moldova
Ізраїль — Noam Bettan – Michelle
Сербія — Lavina – Kraj Mene
Хорватія — Lelek – Andromeda
Литва — Lion Ceccah – Sólo quiero más
Польша — Alicja – Pray
Не пройшли до фіналу представники Португалії, Грузії, Чорногорії, Естонії і Сан-Марино.
Україна виступить у другому півфіналі — 14 травня. Гранд-фінал відбудеться 16 травня у Відні.