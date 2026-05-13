Найбільший оборонний концерн Німеччини розпочав виробництво дронів-камікадзе.

Про це пише Focus, передає Інше ТВ.

Генеральний директор компанії Армін Паппергер заявив на онлайн-загальних зборах акціонерів збройової компанії: «За допомогою цієї системи ми зараз розпочинаємо серійне виробництво на заводі в Нойсі». При цьому він мав на увазі дрон, який може літати в повітрі до 70 хвилин, а потім атакувати ціль, щоб вибухнути.

Представник Rheinmetall повідомив, що цю модель вже виробляють на заводі в Брауншвейгу і незабаром планують розширити виробництво на завод у Нойсі поблизу Дюссельдорфа. Раніше на заводі в Нойсі виробляли автозапчастини, але Rheinmetall відмовляється від свого слабкого напрямку діяльності як постачальника автокомпонентів.

У майбутньому завод у Нойсі планується використовувати для виробництва озброєння, зокрема дронів моделі FV-014. Нещодавно Бундесвер замовив такі літальні апарати на суму 300 мільйонів євро, а рамковий контракт дозволяє робити подальші замовлення. Перші поставки заплановано на наступний рік.

За даними, дальність польоту дронів становить до 100 кілометрів, а вага їх боєголовки разом із детонатором — близько чотирьох кілограмів. Дрон може перебувати в повітрі до 70 хвилин і вести спостереження за цілями. Дрони оснащені вибуховою речовиною, а також використовуються для розвідки.

Цей літальний апарат призначений для одноразового використання. У галузевому жаргоні його називають «Loitering Munition», тобто «боєприпасом, що кружляє» або «боєприпасом, що чекає». Такі дрони вистрілюють у повітря з контейнера за допомогою запального механізму, розгортаються в повітрі й продовжують політ. Вони не можуть приземлитися та бути використані повторно: якщо час сплив, а ціль не знайдено, літальний апарат дуссельдорфського оборонного концерну повинен контрольовано впасти.

Rheinmetall розробив дрон за кілька місяців, заявив керівник компанії Паппергер на онлайн-загальних зборах акціонерів. «Завдяки чотирикілограмовій боєголовці він поєднує в собі функції розвідки та ураження». Вирішальним і найважливішим моментом є те, що він повністю виготовляється в ЄС, тобто дрон — у Німеччині, а боєголовка — в Італії.

Конкуренти Stark і Helsing також отримали замовлення від Бундесверу на подібні дрони.

