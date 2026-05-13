Державний секретар Марко Рубіо має у середу відвідати Пекін разом з президентом Дональдом Трампом, попри те, що проти нього запроваджено санкції з боку Китаю. Але все вдасться – через зміну написання його імені.

Про це повідомляє AFP.

Як сенатор США, Рубіо рішуче відстоював права людини в Китаї, який відповів на це двічі запровадженням санкцій проти нього – застосовуючи тактику, яку Сполучені Штати частіше використовують проти своїх супротивників.

У вівторок Китай заявив, що не перешкоджатиме Рубіо, якому зараз 54 роки і який вперше відвідує Китай, сісти на борт Air Force One разом з Трампом, який стане першим президентом США, який відвідає азійську державу за майже десять років.

«Санкції спрямовані на слова та дії пана Рубіо, коли він був сенатором США щодо Китаю», – сказав речник посольства Китаю Лю Пен’ю.

Китай знайшов дипломатичне рішення після того, як Трамп призначив Рубіо своїм державним секретарем і радником з національної безпеки.

Незадовго до його вступу на посаду в січні 2025 року китайський уряд та офіційні ЗМІ почали транслітерувати перший склад його прізвища іншим китайським ієрогліфом «лу».

Двоє дипломатів заявили, що, на їхню думку, ця зміна була негайним способом для Китаю уникнути запровадження санкцій, оскільки Рубіо було заборонено в’їжджати під старим написанням його імені.

Посадовець Державного департаменту підтвердив лише те, що Рубіо подорожує з Трампом.

Присутність Рубіо на борту Air Force One швидко привернула увагу інтернету з іншої причини, після того, як Білий дім опублікував його фотографію, на якій він відпочиває у спортивному костюмі Nike, подібному до того, який носив повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро, коли американські війська захопили його в січні.

Рубіо, кубинський американець, який голосно виступає проти комунізму, був ключовим автором законодавства Конгресу, яке запроваджувало широкі санкції проти Китаю через ймовірне використання примусової праці переважно мусульманською уйгурською меншиною, що Пекін заперечує.

Він також висловився проти жорстких заходів Пекіна в Гонконзі.

На слуханнях щодо затвердження на посаді державного секретаря Рубіо зосередився на Китаї, який він назвав безпрецедентним супротивником.

Але з моменту вступу на посаду Рубіо підтримував Трампа, який називає свого колегу Сі Цзіньпіна другом, і зосередився на побудові торговельних відносин, применшуючи значення прав людини.