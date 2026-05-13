Боротьба з корупцією та відмиванням грошей є однією з головних вимог до країн, які прагнуть членства в ЄС, і вручення підозри ексголові ОПУ Андрієві Єрмаку у справі про відмивання грошей свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні функціонують і виконують свої повноваження.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на коментар речника Європейської комісії Ґійома Мерсьє.

“Це розслідування на високому рівні свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні функціонують і виконують свої повноваження. Дозвольте наголосити, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу країни до ЄС. Це вимагає постійних зусиль для забезпечення потужного потенціалу у боротьбі з корупцією та відмиванням грошей, а також для забезпечення дотримання верховенства права. Необхідно захищати роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжними каменями верховенства права в Україні як майбутньої держави-члена”, – сказав він.

Речник зазначив, що Європейська комісія продовжить “уважно стежити за розвитком ситуації”.

11 травня НАБУ повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента Андрієві Єрмаку за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині.

