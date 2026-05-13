За даними Пентагону, війна США з Іраном обійшлася країні приблизно в 29 мільярдів доларів.

Про це повідомляє The Guardian, передає ERR.ee.

29 квітня Пентагон повідомив, що війна США з Іраном обійшлася країні приблизно в 25 мільярдів доларів, що еквівалентно приблизно двом місяцям витрат.

На запитання про те, чи були оновлені дані про витрати, пов’язані з війною, станом на вівторок, 12 травня, фінансовий директор Пентагону Жюль Херст III відповів: «На момент надання свідчень сума становила 25 мільярдів доларів. Але Об’єднаний комітет начальників штабів і контролер постійно переглядають оцінки, і зараз ми вважаємо, що вона ближча до 29 мільярдів доларів».

«Це пов’язано з оновленими даними про витрати на ремонт і заміну обладнання, а також про загальні операційні витрати на утримання особового складу на театрі військових дій», – додав він.

Потім міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що нова інформація про витрати буде надаватися в міру необхідності. Раніше його запитували, коли більш офіційні розрахунки вартості війни будуть представлені Конгресу та підкомітету Палати представників.

