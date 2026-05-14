Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 345 240 (+1 060) осіб
танків – 11 931 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 557 (+3) од.
артилерійських систем – 42 053 (+68) од.
РСЗВ – 1 787 (+1) од.
засоби ППО – 1 379 (+3) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 352 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 381 (+6) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 289 678 (+2 319) од.
крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 96 355 (+213) од.
спеціальна техніка – 4 183 (+2) од.
Дані уточнюються.