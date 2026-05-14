У Пекіні зустрілися лідери двох країн, які вважають себе наддержавами. Так чи ні, від зустрічі Трампа і Сі дійсно багато що залежить.

Історичний саміт: Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив президенту США Дональду Трампу, що їхні країни повинні бути «партнерами, а не опонентами», розпочавши важливий саміт у Пекіні.

-Китай і США можуть лише виграти від співпраці і лише програти від протистояння. Ми маємо бути партнерами, а не суперниками-

Китайський лідер назвав зустріч із Трампом знаковою. За його словами, весь світ за нею спостерігає. Сі зазначив, що світ опинився на новому роздоріжжі, а глобальні трансформації прискорюються.

-Я завжди вірив, що наші дві країни мають більше спільних інтересів, ніж розбіжностей. Успіх однієї — це можливість для іншої.

Протягом двох днів зустрічей очікується, що вони обговорять низку складних питань, включаючи технології, торгівлю та Тайвань.

Це перша зустріч двох лідерів з моменту приземлення Трампа в Пекіні в середу ввечері за місцевим часом, де його зустріли високопосадовці Китаю та сотні захоплених дітей, які розмахували прапорами.

Трамп і Сі востаннє бачилися в жовтні на полях міжнародного саміту в Південній Кореї, де вони домовилися про торговельну угоду.

Під час сьогоднішньої зустрічі обидва лідери мають обговорити складні питання, включаючи технології, торгівлю та Іран.