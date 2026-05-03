Влада москви готується до 9 травня в режимі, більше схожому на воєнний локдаун, ніж на святкування. Усередині МКАД планують відключити не лише інтернет, а й мобільний зв’язок, sms і навіть сервіси з «білих списків». Аналогічні обмеження очікуються у волгограді.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Інше ТВ.

У свою чергу міноборони рф оголосило, що вперше з 2007 року парад на червоній площі пройде без колони бойової техніки через «терористичну загрозу». Усічений формат підтвердили й у томську та краснодарі. Якщо техніка де-не-де й з’явиться, то виключно пожежна чи реанімобілі.

У санкт-петербурзі вирішили не обтяжувати себе ветеранами Другої світової, замість них на парад запросили «героїв сво». Кількість глядачів скоротили до однієї трибуни приблизно на 300 осіб.

На тлі загального хаосу цікавою є дипломатична масовка на червоній площі. Свою участь у параді підтвердили лише четверо лідерів: президенти білорусі олександр лукашенко, Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров і прем’єр Словаччини Роберт Фіцо. Для порівняння: торік до путіна приїхали глави 27 держав – від Китаю і Венесуели до Куби та частково визнаної Палестини. Цього разу гостьова ложа помітно поріділа.

«Деградація парадного масштабу – процес не одномоментний. Ще кілька років тому 9 травня було головним державним шоу: сотні одиниць техніки, тисячі військових, пряма трансляція на весь світ. Апогеєм вважався парад 2015 року – до 70-річчя перемоги, коли червоною площею пройшли «новітні» танки «армата», а гостьова трибуна ломилася від іноземних лідерів. Відтоді щороку щось «оптимізували»: то скорочували кількість техніки, то зменшували маршрутний кілометраж. Тепер дійшло до логічного фіналу – парад є, техніки й зв’язку нема, і навіть ветерани зайві.

Країна, яка веде найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової, не може показати власним громадянам бойову техніку на параді, бо вся вона або палає в українських полях, або терміново потрібна на фронті. Замість тріумфу – заглушки і режим тиші. Замість ветеранів – «герої сво». Замість союзників – лукашенко і Фіцо. путін святкує 9 травня так, як і воює: приховуючи втрати і видаючи відступ за стратегію», – зауважують у Службі зовнішньої розвідки України.

