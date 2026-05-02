Масові збої в роботі домашнього інтернету спостерігаються в столиці РФ Москві та Підмосков’ї в суботу, 2 травня. Про це повідомляють російські видання, що позиціонують себе як незалежні, Новая газета Европа, Медуза, а також DownDetector, пише Кореспондент.

Жителі цих російських регіонів протягом останніх годин почали масово скаржитися на збої в роботі домашнього інтернету, свідчать дані DownDetector.

Повідомлення надходять від абонентів Моснета, Інеткома, CityLink, ACBT та Ростелекома. За даними ЗМІ, мобільний інтернет працює.

Раніше стало відомо, що військова техніка не братиме участі у параді на Красній площі до 9 травня. Це рішення є безпрецедентним для заходу такого масштабу з 2007 року.