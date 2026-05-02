В оборонній сфері продовжують дерегуляцію – ухвалили рішення про зміни в закупівлях за гроші партнерів, спрощення обігу знеболювальних препаратів і кодифікацію вибухівки, повідомила у суботу Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.

“Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах”, – вказала Свириденко.

Уряд, з її слів, впроваджує такі зміни у сфері забезпечення Сил оборони:

спрощуються закупівлі за кошти міжнародних партнерів;

змінюються умови кодифікації вибухових речовин;

спрощується використання знеболювальних засобів на тактичному рівні.

“Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги в період воєнного стану. Міністерство оборони стає “єдиним вікном” для всіх складових Сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями”, – зазначила Свириденко.

Оновлений механізм, як очікується, дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення.

Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони.

Кабінет міністрів України визначив процедуру кодифікації вибухових речовин українського виробництва як окремих предметів постачання. Це дозволить закуповувати їх під конкретні потреби підрозділів, тоді як раніше вони обліковувалися лише у складі боєприпасів.

Процедура підтвердження характеристик для виробників залишається без змін. Кодифікація має відбуватися протягом 10 днів після отримання висновку за результатами випробувань.

Кабінет міністрів вніс зміни до обігу знеболювальних препаратів для військових частин і медичних підрозділів, які працюють на передовій, на стабпунктах і складах бойових бригад.

“Міністерство оборони отримує можливість самостійно визначати порядок забезпечення наркотичними лікарськими засобами, психотропними речовинами і прекурсорами для підрозділів у зонах бойових дій. Вимоги мирного часу, які ускладнювали роботу в польових умовах, тимчасово скасовуються”, – повідомила очільниця уряду.

Норма діятиме протягом воєнного стану та ще 60 днів після його завершення.