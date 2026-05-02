Українська тенісистка Марта Костюк (WTA № 23) виграла турнір WTA 1000 у Мадриді.

У фіналі змагань українка перемогла «нейтральну» росіянку Мірру Андрєєву (WTA № 8) – 6:3, 7:5.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини, упродовж яких Костюк чотири рази подала навиліт і зробила дві подвійні помилки.

Перемога у фіналі змагань стала другою для Марти в очному протистоянні з Андрєєвою.

Костюк уперше в кар’єрі виграла турнір WTA 1000 і стала другою українкою в історії, хто зміг це зробити. Раніше це досягення підкорювалося Еліні Світоліній – в 2017-му й 2018-му роках.