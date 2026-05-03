Збірна України з хокею з поразки розпочала свої виступи на IIHF World Championship Division IA 2026. У стартовому матчі “синьо-жовті” поступилися господарям турніру – команді Польщі, повідомляє УНН.

У першому періоді команди обмінялися закинутими шайбами: на гол Хмелевського українці відповіли влучним кидком Трахта – 1:1.

У другій 20-хвилинці підопічні Дмитра Христича мали тотальну перевагу, натомість отримали шайбу у власні ворота – відзначився Вронка – 1:2.

Третій період розпочався для збірної України вкрай успішно – Денискін встановив паритет у рахунку. Втім, незадовго до фінальної сирени Крежолек знову вивів господарів уперед і, як виявилося, встановив остаточний рахунок поєдинку – 2:3.

В інших матчах першого туру збірна Казахстану переграла команду Литви – 4:1, а Франція виявилася сильнішою за Японію – 4:3. Вже в неділю збірна України зустрінеться з командою Литви. Початок матчу – о 17:00.