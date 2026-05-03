Іран запропонував США нову угоду для розблокування Ормузької протоки та припинення взаємної облоги. План передбачає негайне відновлення судноплавства, але відкладає ключові переговори щодо ядерної програми на невизначений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агенція повідомляє з посиланням на неназваного іранського чиновника, що влада Ірану вважає свою пропозицію значним кроком назустріч Вашингтону. Головна ідея полягає у поділі військової напруги та складних політичних переговорів. Тегеран хоче отримати гарантії безпеки від США та Ізраїлю.

Основні пункти іранської ініціативи:

Відкриття протоки: Іран відновлює вільний рух суден.

Зняття блокади: США припиняють економічний та військовий тиск.

Ядерне питання: дискусії щодо обмеження центрифуг та збагачення урану переносять “на потім”.

Визнання прав: Вашингтон має визнати право Тегерана на мирний атом.

“Згідно з цими рамками, переговори щодо складнішого ядерного питання переведені на завершальну стадію для створення більш сприятливої ​​атмосфери”, – сказав іранський посадовець на умовах анонімності.

Вашингтон перебуває під колосальним внутрішнім тиском, зазначає Reuters. Ціни на бензин: у США стрімко зростають, а Штати – автомобільна країна з великою територією.

Пальне може стати основним фактором, який вплине на виборців під час голосування за кандидатів до Конгресу у листопаді. Республіканці під великим ризиком втратити більшість.