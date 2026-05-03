У Польщі на полігоні в Оржиші стартували військові навчання Amber Shock 26 за участі понад 3500 військових із кількох країн НАТО та кількох сотень одиниць техніки, повідомляє ЛБ.

Маневри триватимуть до п’ятниці, а їх кульмінацією стануть бойові стрільби з використанням бойових боєприпасів.

Як повідомив речник Багатонаціональної дивізії «Північний Схід» НАТО підполковник Даріуш Гузенда, у навчаннях беруть участь військові 2-го кавалерійського полку армії США, а також підрозділи Польщі та інших союзників.

Перед початком маневрів американський полк здійснив перекидання з Німеччини до Польщі маршрутом понад 1000 км. Після цього підрозділи інтегрувалися з багатонаціональною бойовою групою НАТО та перейшли під командування дивізії «Північний Схід».

Під час навчань військові відпрацьовуватимуть тактичні та вогневі завдання, а також взаємодію між силами союзників. За словами Гузенди, це має продемонструвати єдність і готовність НАТО до виконання завдань колективної безпеки.

Amber Shock 26 є частиною ширших навчань Saber Strike 26, які проходять у Польщі, Литві та Фінляндії. Штаб Багатонаціональної дивізії «Північний Схід» розташований в місті Ельблонг.