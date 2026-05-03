Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 334 030 (+1 080) осіб
танків – 11 908 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 503 (+3) од.
артилерійських систем – 41 193 (+76) од.
РСЗВ – 1 765 (+2) од.
засоби ППО – 1 357 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 352 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 306 (+12) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224) од.
крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 93 556 (+282) од.
спеціальна техніка – 4 151 (+0) од.
Дані уточнюються.