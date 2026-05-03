Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 3 травня.

Учора та сьогодні вночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Під ударом вчергове була енергетична інфраструктура. Є часткове відключення населених пунктів області, наразі роботи з відновлення тривають.

Внаслідок атаки в Чорноморській громаді виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. У м. Миколаєві пошкоджено нежитлову будівлю та тролейбус. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог девʼять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.