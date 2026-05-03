Згідно з повідомленням поліції Дніпропетровщини, ввечері у Шахтарському троє чоловіків побили 20-річного відвідувача, після чого забрали непритомного до авто та відкрили автоматний вогонь по будівлі магазину.

Повідомлення про злочин біля магазину у місті Шахтарське надійшло до поліції 1 травня близько 23:40.

У ході досудового розслідування встановлено, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину на автомобілі. На той момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Зловмисники вчинили конфлікт з 20-річним чоловіком, який переріс у бійку. В ході якої фігуранти побили потерпілого.

Надалі нападники посадили знепритомленого чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад, також сталося загоряння. Після цього зловмисники поїхали з місця події.

Потерпілого виявили у непритомному стані. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу.

Осіб, причетних до злочину, затримали у сусідньому населеному пункті. Виявилося, що це військові підрозділу “Вовки Да Вінчі”.

Згодом батальйон «Вовки Да Вінчі» повідомив, що затримані — дійсно військові підрозділу, які неодноразово виконували бойові завдання, проте це не виправдовує їхнього вчинку

“Батальйон «Вовки Да Вінчі» звертається до громади Шахтарського після нічного інциденту за участі бійців підрозділу.

Передусім хочемо сказати: нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового.

Для нас громада Шахтарського є особливою. Це місто, яке живе поруч із війною, підтримує військових і щодня відчуває наслідки фронту. Саме тому нам особливо боляче, що цей інцидент стався саме тут.

Ми вже проводимо внутрішнє розслідування та повністю сприяємо правоохоронним органам. Учасники інциденту понесуть відповідне покарання.

Варто зазначити, що ці бійці тривалий час воюють і виконують важкі бойові завдання у складі одного з найефективніших підрозділів країни. Але це не є виправданням тому, що сталося.

Ми не збираємося перекладати відповідальність лише на окремих людей. Репутацію батальйону створює кожен із нас, тому відповідальність за цей випадок понесе весь підрозділ.

Бійці батальйону, включно з офіцерським складом, відпрацюють на потреби громади. Ми також хочемо запросити мешканців Шахтарського долучитися й написати, яку саме допомогу батальйон міг би надати місту: прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи.

Ми відкрито опублікуємо пропозиції та попросимо громаду визначити, які роботи батальйон має виконати.

Ми не можемо змінити те, що вже сталося. Але можемо чесно визнати помилку, зробити висновки та відповісти перед громадою не словами, а діями”, – йдеться у повідомленні.