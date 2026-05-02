Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що жодна мирна угода у війні рф проти України неможлива без згоди української сторони, про що написав у суботу у соцмережах, пише УНН.

“… я розмовляв телефоном з Президентом України Володимиром Зеленським. Попри те, що ми маємо різні погляди на деякі питання, ми маємо спільний інтерес до добрих і дружніх відносин між Словацькою Республікою та Україною. Я підтвердив, що Словаччина підтримує амбіції України щодо вступу до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна була стабільною та демократичною країною як наш сусід”, – написав Фіцо.

Зі слів прем’єра Словаччини, сторони “домовилися коротко зустрітися в понеділок у Єревані на саміті ЄПС (EPC), і що ми продовжимо роботу у форматі спільної роботи урядів, відвідуючи один одного у столицях наших країн”.

Я також наголосив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з російською федерацією неможлива без згоди української сторони

– вказав Фіцо.