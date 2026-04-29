“Парад Перемоги” в Москві пройде без техніки та кадетів, – повідомили у міноборони РФ.

“Колони військової техніки, а також вихованці суворовських та нахімівських училищ та кадетських корпусів цього року не братимуть участі — рішення ухвалено через поточну обстановку”, – йдеться у повідомленні.

Отже, обійдеться без військового параду, а це вже зовсім інший захід. раніше такі заходи називалися демонстраціями і проводилися у СРСР на 1 травня та 7 листопада, у річниці Жовтневої революції.

Тож цього року по площі біля мавзолея пройдуть “військовослужбовці найвищих військових навчальних закладів усіх видів та пологів військ. У трансляції покажуть роботу військовослужбовців, які виконують завдання у зоні СВО, а також несуть бойове чергування, у тому числі у РВСН, ВКС та на кораблях ВМФ”. Тобто оце все покажуть на екранах в рекламних роликах.

Обіцяють також, що наприкінці параду-не параду над Червоною площею все ж пролетять Су-25, яка “розфарбують небо кольорами російського прапора”.

Схоже, і міжнародних гостей цього року у Москві не буде.

Думаємо, що у відміни параду на 9 травня у Москві кілька причин. Перша, звичайно, безпекова, бо у всіх в цей час буде тільки одна думка – “а якщо прилетять”? З ППО проблеми, не з Валдаю ж їх знову тягнути. І друга причина, яку російське керівництво захоче визнати ще менше, ніж першу. – це минулорічний військовий парад у Китаї. Після нього навіть довоенні парадні можливості Москви виглядали б дуже блідо, а зараз і поготів.