Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час виступу перед американським Конгресом закликав до підтримки України, щоб забезпечити надійний мир.

-Одразу після терактів 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало статтю 5, а Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй була єдиною перед обличчям терору, ми разом відгукнулися на цей заклик — так, як наші народи робили це понад століття: пліч-о-пліч у двох світових війнах, у Холодній війні, в Афганістані та в моменти, які визначали нашу спільну безпеку.

Сьогодні, пане спікере, така сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її надзвичайно мужнього народу. Вона потрібна для того, щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир.

Від глибин Атлантики до катастрофічно танучого крижаного покриву Арктики відданість і досвід Збройних сил Сполучених Штатів та їхніх союзників лежать в основі НАТО.

Вони пов’язані з обіцянкою захищати одне одного, захищати наших громадян та інтереси, убезпечувати північноамериканців і європейців від наших спільних ворогів.

Наші оборонні, розвідувальні та безпекові зв’язки глибоко переплетені завдяки відносинам, що вимірюються не роками, а десятиліттями.

Сьогодні тисячі американських військовослужбовців, представників оборонного відомства та їхніх родин розміщені у Сполученому Королівстві, так само як британські військові з такою ж гордістю служать у 30 американських штатах.

Ми разом будуємо літаки F-35 і погодили найамбітнішу програму будівництва підводних човнів в історії — AUKUS.

І ми робимо це в партнерстві з Австралією, країною, сувереном якої я також маю величезну гордість бути. Ми беремося за ці визначні спільні починання не із сентиментів.

Ми робимо це тому, що вони формують більшу спільну стійкість на майбутнє, зміцнюючи безпеку наших громадян на покоління вперед, – сказав король Великої Британії Чарльз ІІІ.

Король кинув виклик Трампу

Світові медіа дуже високо оцінили виступ короля на захист України і заявили, що жодного слова Чарльз не сказав без підтексту.

Король Чарльз кинув Трампу завуальований виклик щодо НАТО та України, — вважає Politico.

Британські монархи передають свої політичні сигнали завуальовано — і згадка Чарльза про 11 вересня, яку ми щойно почули, заслуговує на окреме пояснення, пише видання.

Про історичні сигнали до Трампа пише і Independent.

«Одразу після 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало статтю 5… ми разом відгукнулися на цей заклик — так, як наші народи робили це понад століття, пліч-о-пліч», — сказав король.

Не варто помилятися: це ретельно спрямована відсіч Трампу та його союзникам у Конгресі.

Адже, всупереч неодноразовим заявам президента останніми тижнями, НАТО насправді було поруч, щоб допомогти Америці в її найтяжчу годину.

Завтра Чарльз відвідає меморіал 11 вересня в Нью-Йорку, тож ті атаки, що сталися майже 25 років тому, зараз, безперечно, перебувають у центрі уваги.

Король пішов ще далі, пов’язавши той визначальний момент 2001 року з необхідністю зберігати єдність Заходу на підтримку України. «Сьогодні, така сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її надзвичайно мужнього народу — щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир».

Король говорить зовсім іншим тоном, ніж Трамп із його безперервною критикою України та її президента Володимира Зеленського, з яким Чарльз протягом останніх кількох років неодноразово проводив приватні зустрічі.

Ця частина промови — прямий заклик до Трампа та республіканців на Капітолійському пагорбі зберегти американську підтримку у протидії російському вторгненню.

Король Чарльз дав чітку відповідь Трампу в Конгресі й заявив, що США залишаються “серцем” НАТО, а будь-які спроби послабити Альянс, на що натякає Трамп, ставлять під удар безпеку всього цивілізованого світу.

Монарх наголосив на винятковій ролі американських військових. Він нагадав, що безпека Європи та Північної Америки нерозривно пов’язана з потужністю США. Це не просто слова, а фундамент виживання демократій.

“Від глибин Атлантики до катастрофічно танучих льодовиків Арктики, відданість та досвід Збройних сил Сполучених Штатів та їхніх союзників лежать в основі НАТО, вони зобов’язалися захищати один одного, захищати наших громадян та інтереси, оберігати північноамериканців та європейців від наших спільних супротивників”, – заявив король.

Момент про Україну у промові виділяє і Sky News.

У своїй промові Чарльз провів паралелі між сучасною війною в Україні та реакцією США і Великої Британії на теракти 11 вересня 2001 року.

«Тоді ми були єдині перед обличчям терору і разом відповіли на виклик — так само, як наші народи діяли понад століття, пліч-о-пліч», — зазначив він.

Король підкреслив, що подібна рішучість необхідна і сьогодні:

«Сьогодні ця сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її надзвичайно мужнього народу. Вона потрібна, щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир».

Чарльз також заявив, що сучасний світ є більш нестабільним і небезпечним, ніж у часи виступу королеви Єлизавети II в Конгресі у 1991 році.

«Виклики, з якими ми стикаємося, надто великі, щоб будь-яка країна могла впоратися з ними самостійно», — наголосив він.

За словами монарха, у нинішніх умовах союзникам необхідно не лише спиратися на попередні досягнення, а й активно зміцнювати співпрацю. Король також згадав про рішення Великої Британії збільшити оборонні витрати — найбільше з часів холодної війни.

«Оновлення сьогодні починається з безпеки», — заявив він.

Виступ Чарльза тривав трохи більше 20 хвилин і супроводжувався численними оваціями — за даними медіа, законодавці підводилися аплодувати 11 разів.

У Букінгемському палаці повідомили, що король був «глибоко зворушений» таким прийомом.

«Його Величність був глибоко зворушений теплом і щедрістю реакції», — зазначили у палаці.