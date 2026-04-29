Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 328 820 (+1 180) осіб
танків – 11 894 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 486 (+3) од.
артилерійських систем – 40 825 (+54) од.
РСЗВ – 1 755 (+0) од.
засоби ППО – 1 356 (+2) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 262 033 (+1 775) од.
крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 92 231 (+245) од.
спеціальна техніка – 4 146 (+5) од.
Дані уточнюються.