9 із 12 виборців Трампа шкодують, що підтримали його, причому багато хто з них негативно оцінює його другий термін. Про це свідчить опитування The New York Times, повідомляє Zn.ua.

80% республіканців схвалюють діяльність президента Трампа, але його рейтинг на національному рівні знизився, особливо серед незалежних виборців.

Це означає, що є багато людей, які голосували за Трампа, але, можливо, не задоволені напрямком, у якому рухається країна. У рамках останнього фокус-групового дослідження Opinion, проведеного на початку цього місяця, журналісти поспілкувалися з такими виборцями: людьми, які віддали свої голоси за Трампа і заявили, що розчаровані його другим терміном.

Деякі учасники мали надії на 2024 рік, але багато хто з них вважав, що Трамп був «меншим з двох зол», а альтернативою могло бути взагалі не голосувати: соціальні консерватори, республіканці, які виступають проти війни, люди, які сподівалися на зниження цін і податків або глибоко незадоволені політикою демократів. Їхнє розчарування здебільшого стосувалося трьох категорій: реалізації імміграційної політики Трампа, війни з Іраном та незмінно високої вартості життя. Люди хвалили те, що Трамп зробив з кордоном, у боротьбі зі злочинністю та щодо ідеї DOGE, але багато з цих виборців незадоволені, а деякі — пригнічені та засмучені напрямком, у якому рухається країна.

Деякі учасники сказали, що вони з сімей або спільнот, де більшість людей погоджувалася з ними, навіть якщо й мовчки. Інші відчували розчарування або сором, бо походили з сімей, де їхні родичі-демократи передбачали, що станеться, або мали друзів чи членів сім’ї, які підтримували Трампа і не хотіли чути їхньої критики.

Відображаючи настрої кількох людей, один учасник сказав: «Майже немає простору навіть для обговорення».

“Так багато всього сталося. Ми починаємо бачити; ми розчаровані. І всі ці фальшиві обіцянки починають здаватися нам такими, якими вони є насправді. Тепер, коли ми знаємо і не відчуваємо себе наївними чи довірливими, ми можемо правильно прокласти шлях уперед, щоб рухатися в кращому напрямку”, — сказала одна із учасниць опитування.

“Життя стає дедалі недоступнішим. Ціни на такі речі, як бензин і продукти харчування, загалом не знизилися. Я думав, що все стане набагато доступнішим”, — поскаржився інший виборець.

“Немає жодної обіцянки, яку він дав і виконав. Він сказав, що ми не будемо брати участь у жодних війнах. А ми мали війни. Ми дискримінуємо всіх, хто виглядає інакше, ніж ми, або вірить у будь-яку релігію чи має іншу сексуальну орієнтацію. Це не те, чим ми повинні займатися. Я більше не дивлюся новини, бо це мене пригнічує”, — сказав третій респондент.