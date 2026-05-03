НАТО проводить закриті зустрічі зі сценаристами, режисерами та продюсерами у Європі та США. Це викликало критику серед частини учасників, які вважають такі ініціативи спробою впливу на контент у кіно та на телебаченні. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

За даними The Guardian, альянс уже провів три зустрічі в Лос-Анджелесі, Брюсселі та Парижі, а наступну планують у Лондоні за участі сценаристів та членів Гільдії письменників Великої Британії, яка представляє професійних письменників у Великій Британії.

Темою обговорення на зустрічі стане безпекова ситуація в Європі та світі, а сама зустріч відбудеться за правилом Chatham Housе, згідно з яким учасники можуть вільно використовувати отриману інформацію, але особи учасників не розголошуються.

Деякі запрошені заявили, що від них очікують “зробити внесок у пропаганду НАТО. Сценарист Алан О’Горман назвав ініціативу “обурливою” та “явною пропагандою”, тоді як інший представник індустрії, Фейсал А. Куреші, застеріг, що участь у таких зустрічах може створювати ілюзію “секретних знань” і впливати на сприйняття інформації.

Їм просто надали щось, що має видимість правди, надану владою, яка рідко має справу з громадськістю, і є відчуття привілею щодо отримання такого доступу

– сказав він.