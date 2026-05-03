Вдень 3 травня ворог завдав повітряного удару по Дніпру. Окупанти атакували житловий квартал — є загиблий, постраждали одинадцять людей. Пошкоджено гуртожиток.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Інше ТВ.

Наразі на місцях події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та всі профільні служби.

Поліцейські надають допомогу постраждалим та приймають звернення громадян щодо пошкодження майна.

