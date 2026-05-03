Американський дипломат Курт Волкер заявив, що послаблення санкцій проти росії лише стимулює кремль продовжувати агресію проти України, назвавши рішення Трампа небезпечним сигналом для путіна.

Про це повідомляє Інформаційне агентство ASPI.

Волкер розкритикував рішення Трампа послабити санкції проти росії, заявивши, що це лише заохочує путіна затягувати війну проти України. Американський дипломат наголосив, що будь-яке пом’якшення тиску на кремль сприймається там як сигнал безкарності та стимул для продовження агресії.

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер виступив із різкою критикою рішення Дональда Трампа щодо ослаблення санкцій проти росії. Він підкреслив, що такі кроки лише зміцнюють позиції кремля та дають йому можливість продовжувати війну без страху перед наслідками.

Волкер наголосив, що Україна стає головною жертвою подібних рішень, адже кожне послаблення санкцій означає додаткові ресурси для російської армії. Він закликав міжнародну спільноту не допустити зниження тиску на Москву, оскільки це ставить під загрозу безпеку всієї Європи.

За словами Волкера, послаблення санкцій — це небезпечний політичний сигнал, який може бути сприйнятий путіним як запрошення до подальшої ескалації. Він підкреслив, що лише жорсткі та послідовні обмеження здатні змусити кремль змінити свою поведінку.

