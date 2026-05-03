Авіакомпанія Lufthansa заявила, що знайшла статуетку «Оскар», яка загубилася під час перельоту російського співрежисера оскароносного фільму «Містер Ніхто проти путіна» Павла Таланкіна.

Заяву Lufthansa цитує Associated Press, передає hromadske.

Там кажуть, що нині статуетка у Франкфурті, компанія перебуває на зв’язку з Таланкіним для «якнайшвидшого» повернення «Оскара».

«Ми щиро шкодуємо про завдані незручності та перепрошуємо у власника», — заявили в авіакомпанії й додали, що внутрішнє розслідування для з’ясування обставин триває.

Як нагадують журналісти, Таланкін розповідав, що мав летіти до Німеччини зі США й везти «Оскар» у своїй ручній поклажі, однак служба безпеки аеропорту зупинила його в аеропорту імені Джона Кеннеді, заявивши, що статуетку можна використати як зброю. Тож росіянин був змушений здати статуетку. Після прибуття до Німеччини виявилося, що «Оскар» зник.

Як повідомляло Інше ТВ, “Оскар” отримала документалка про пропаганду в російській школі. Хто ще став найкращим