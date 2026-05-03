Китай стрімко нарощує випробування надвеликих стелс-безпілотників на своїх найбільш закритих об’єктах. Нові супутникові знімки зафіксували унікальні кадри одразу кількох типів новітньої авіації, що перебувають на одному майданчику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий портал The War Zone.

Найбільший апарат отримав неофіційну назву “Монстр Малан” (деякі експерти ідентифікують його як WZ-X). Його масштаби вражають: розмах крил становить приблизно 53 метри. Це відповідає габаритам американського стратегічного стелс-бомбардувальника B-2 Spirit. І на сьогодні це найбільший безпілотник такого розміру.

Поруч із “Монстром” помітили інший великий дрон. Він має специфічну форму, а розмах його крил трохи менший – близько 42 метри. Проте цей апарат виглядає значно масивнішим.

Аналітики припускають, що ці дрони мають різні завдання:

Розвідка та спостереження (ISR): завдяки здатності перебувати в повітрі цілодобово.

Важкі удари: велика маса дозволяє нести значне озброєння на великі відстані.

Стелс-технології: конструкція “літаюче крило” робить їх малопомітними для ворожих радарів.

Ці літаки перебувають у стадії активних польотів уже кілька місяців. Китайська авіаційна галузь переживає вибухове зростання інвестицій саме у цьому сегменті, зазначає портал.

Пекін активно розвиває концепцію “колаборативних бойових літаків”, зазначають американські експерти. Це безпілотні напарники для звичайних винищувачів. Такі дрони можуть виконувати найнебезпечніші завдання замість людей.

Масштаби випробувань свідчать: Пекін готується до потужного технологічного протистояння в небі. Поки що характеристики та точні назви більшості цих моделей залишаються державною таємницею КНР.