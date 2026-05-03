Команда дослідників з Університету Кан-Нормандія у Франції розробила бігову доріжку, схожу на ту, що використовується в спортзалах, але здатну виявляти когнітивні розлади, зокрема, хвороби Паркінсона та Альцгеймера, на дуже ранній стадії.

«Ця бігова доріжка дозволяє нам оцінити рухові можливості. За ходою ми можемо виявити біомаркери, які надають цінну інформацію про здоров’я людини», — пояснює Леслі Декер нейробіологиня з Канського університету.

Рухомий килимок може нахилятися в кількох напрямках, що вимагає когнітивних здібностей для підтримки рівноваги.

Пацієнт, одягнувши 3D-гарнітуру, прикріплену до страхувального канату, ходить у різних темпах. Водночас він читає вголос слово або називає, що з’являється на екрані.

«Ходьба виявляє рухові характеристики. Вона відображає наш структурний стан і дуже цікава, оскільки дає багато інформації про патологію, людину і навіть її емоції», — розповідає дослідник Батіст Пертюї.

Майже сто пацієнтів віком від 55 до 87 років вже випробували бігову доріжку.

Виявлення моторно-когнітивного ризику знижує ймовірність розвитку таких розладів, як хвороба Альцгеймера, на дві третини. Стартап a-gO адаптує цю технологію для медичної практики.

За словами його співзасновника, 75% нейродегенеративних захворювань можна попередити.

