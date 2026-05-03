Квіткові орнаменти, мереживні коміри, ручна вишивка на рукавах і подолі — усі деталі, властиві вишиванкам, у 2026-му звучать по-новому.

Пейзанська сукня з вишивкою переживає справжнє відродження: від лондонського бренду Erdem до данського Skall Studio, від паризького Chloé до нью-йоркського Carolina Herrera — цього сезону дизайнери говорять спільною мовою ремесла й орнаменту.

Про це йдеться в матеріалі Vogue.

Пейзанська сукня — від французького paysanne, що означає “селянка” — це народний одяг, який століттями носили жінки в європейських селах. Її характерні риси незмінні: вільний крій, натуральні тканини, як-от льон, бавовна чи муслін, і, звісно, вишивка. Квіткові або геометричні орнаменти на комірі, рукавах і подолі були не просто прикрасою — кожен мотив мав значення. В Україні цей одяг відомий як вишиванка і давно став символом національної ідентичності. У світовій моді пейзанська сукня час від часу повертається, але у 2026-му це вже не просто тренд.

Найближчим до вишиванки цього сезону став Erdem. Кремова максісукня з квітковою вишивкою, мереживний комір, шкіряний пояс — образ, який водночас відсилає до народного костюма і звучить абсолютно сучасно.

Чемена Камалі для осінньо-зимової колекції Chloé пішла ще далі, назвавши лінійку Devotion. Натхненням стали нідерландські народні костюми: ручна вишивка на блузах у прерійному стилі, стьобані спідниці, квіткові мотиви на кожній деталі.

Carolina Herrera наповнили колекцію Pre-Fall золотими флористичними мотивами, вишитими на шифоні й крепі, — пейзанські сюжети в люксовому виконанні.

Ulla Johnson залишилися вірними ремеслу, доповнивши сукню квітковою вишивкою fil coupé.

Alberta Ferretti обрали намистяну вишивку на шифонових сукнях, Dior запропонували флористичний орнамент на максі у білосніжній гамі, а данський бренд Skall Studio нагадав, що фолк-естетика може бути простою й щирою: льон, органічна бавовна та ледь помітні квіткові мотиви.

