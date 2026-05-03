3 травня (з 08.30 по 18:30) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 234 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами «Пародія» та безпілотниками інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 керованих авіаційних ракет, а також 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас дронів-імітаторів типу «Пародія» на півночі, півдні, та у центрі країни.

Атака триває, в повітряному просторі – декілька десятків ворожих БпЛА.

Дані по влучаннях та падінню збитих (уламків) уточнюються.

