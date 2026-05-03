Сьогодні, 3 травня, після 17.00, росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками.

Станом на зараз відомо про 9 поранених, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Інше ТВ.

«Вже дев’ять поранених, серед них дворічна дитина, – збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Через безпілотники, запущені росією по обласному центру, постраждали запоріжці віком від 2 до 67 років.

Усім їм надається необхідна медична допомога», – зазначив Федоров.

Як повідомляло Інше ТВ, Вдень росіяни атакували Україну двома «Іскандерами», 5 ракетами Х-59/69 і 234 БпЛА – що знешкоджено