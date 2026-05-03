У столиці Вірменії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував Норвегії за всю підтримку України та внески у програму PURL на майже 1 млрд доларів. Президент наголосив, що Росія не зупиняє своїх ударів балістикою, тому своєчасне наповнення PURL дуже важливе.

Лідери обговорили стратегічне партнерство, передусім співробітництво в оборонній сфері та роботу над угодою в форматі Drone Deal. Також ішлося про посилення протиповітряної оборони, проєкти зі спільного виробництва, співпрацю на рівні приватного й державного секторів.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою. За його словами, окупанти не досягають успіху й тому змушені постійно змінювати свої плани.

Окрема увага – енергетичній підтримці України. Президент поінформував про потреби нашої країни на наступну зиму та зазначив, що Україна обовʼязково має увійти в неї підготовленою. Глава держави подякував Норвегії та особисто Йонасу Гару Стере за готовність допомагати.

Президент і Премʼєр-міністр також скоординували спільну міжнародну роботу на найближчий час, зокрема в форматі NB8.

