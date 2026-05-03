Графік зустрічей Президента України Володимира Зеленського з політиками під час візиту до столиці Вірменії дуже насичений.

Про це повідомляють в Офісі Президента України, передає Інше ТВ.

Так, під час зустрічі із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо Володимир Зеленський подякував Фінляндії за нещодавнє рішення виділити додаткові 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України. Лідери обговорили пріоритетні напрями захисту України, передусім у ППО, які можна посилити завдяки цьому пакету. Зокрема, йшлося про можливість спрямувати частину коштів на програму PURL.

Президент України запропонував Петтері Орпо зміцнити двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі Drone Deal. За словами Президента, Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто допомагає українцям від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Команди України й Фінляндії працюватимуть над деталями угоди.

Обговорили й міжнародну та дипломатичну роботу та поділилися деталями контактів із партнерами.

Також ішлося про європейську інтеграцію України. Премʼєр-міністр підтримав позицію, що зараз є хороше вікно можливостей відкрити переговорні кластери. Президент наголосив, що наша країна на це повністю заслуговує, і подякував Фінляндії за підтримку.

Крім того, Президент і Прем’єр-міністр говорили про роботу коаліції укриттів цивільного захисту. Володимир Зеленський закликав пришвидшити роботу в цьому напрямі.

Також Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Глава держави подякував людям та уряду Великої Британії за підтримку України й окремо відзначив кроки Сполученого Королівства в боротьбі проти російського тіньового флоту.

«Ви показали серйозний приклад іншим країнам щодо тіньового флоту. І я думаю, що російська економіка це відчуває, особливо цього року. І ми також вдячні за всі ваші тренувальні місії для наших воїнів», – зауважив Президент.

Глава держави висловив окрему вдячність Королю Сполученого Королівства Чарльзу ІІІ за слова підтримки України під час виступу в Конгресі США.

«Як завжди, я передаю й підтверджую підтримку Сполученого Королівства Україні та українському народові й висловлюю шану вашій незмінній мужності та хоробрості – як на передовій, так і серед цивільних. Кожного разу, коли у Сполученому Королівстві ми думаємо про Україну, ми думаємо і про тих, хто на передовій, і про цивільних», – наголосив Кір Стармер.

Лідери обговорили оборонну підтримку України, зокрема внески у програму PURL.

Також ішлося про переговорний процес для досягнення справедливого й достойного миру. Глава держави зауважив, що наша країна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі. Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що важливо продовжувати тиск на Росію.

Володимир Зеленський та Кір Стармер скоординували двосторонні та багатосторонні контакти на найближчий час, зокрема підготовку зустрічі в форматі E3 – Україна, а саме: Великої Британії, Франції та Німеччини.

Лідери обговорили підтримку українського енергетичного сектору. Володимир Зеленський зазначив, що Україна розраховує на подальші внески Великої Британії у відновлення енергетичної інфраструктури.

Глава держави поінформував про ситуацію на полі бою та наголосив, що Росія не має успіхів на фронті. Президент також розповів про російські удари по Україні. Володимир Зеленський зазначив, що Європа має скоординувати зусилля та розробити спільну систему протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії.

Зустрічаючись із Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, глава української держави подякував усьому чеському народові за вагому й теплу підтримку українців та України.

Під час зустрічі детально обговорили двосторонні напрями відносин між Україною та Чехією. Президент зазначив, що є можливості для посилення співпраці.

Окрема увага – європейській інтеграції України та подальшим крокам на шляху до членства нашої країни в Європейському Союзі.

