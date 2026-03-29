Коли мова йде про стиль 90-х, найчастіше згадуються образи головних fashion-зірок: Кейт Мосс, Сінді Кроуфорд, Клаудії Шиффер та інших трендсетерок того часу. Їх об’єднує любов до провідного тоді «інтелектуального мінімалізму», який обожнювала більшість знаменитостей і який усе ще актуальний сьогодні, пише Cosmopolitan.

А нова хвиля інтересу до цього стилю та загалом до моди кінця минулого століття розпочалася з нещодавнім виходом «Історії кохання». Глядачі вкотре захоплювалися неймовірною Керолін Бессетт-Кеннеді та її позачасовим умінням складати ідеальні луки. І якщо ти також поринула у ностальгію за модою 90-х, ми маємо для тебе чудову новину! Деякі з найпопулярніших елементів верхнього одягу тих років знову стали вірусними. А оскільки зараз ідеальний час, щоб оновити гардероб та придивитися до трендових речей, ми підготували для тебе перелік айтемів, з якими ти також відчуватимеш себе fashion-дівою культової епохи.

Пальта з леопардовим принтом

Пальто з леопардовим принтом — це одна з речей, які дійшли до 2026 року майже без змін. Та сама варіативність довжини, той самий прямий крій і той самий luxury-вайб. Що колись, що тепер — це must have у шафі модниць.

Затерті байкерські куртки

Мегаактуальні сьогодні шкіряні бомбери також завдячують своєю популярністю 90-м. У той час найбільш трендовими були брутальні затерті моделі, і якщо ти хочеш наповнити свої весняні луки характером — радимо придивитися саме до таких шкірянок.

Мінімалістичні пальта

Фасони трендових пальт зазнають змін щосезону: від приталених до моделей з акцентними плечима, від укорочених з поясом до широких максі. Але легендарні прямі, на ґудзиках, довжини міді, здається, не вийдуть з моди ніколи. Так, це саме ті пальта, які обирала для своїх буденних образів Керолін Бессетт-Кеннеді.

Спортивні куртки

Спортивні куртки — це певною мірою символ 90-х. Можливо, ти й сама колись мала таку. Сьогодні вони знову повертаються в моду, і фешіоніста поєднують їх не лише із джогерами, а й зі спідницями, джинсами та будь-яким іншим одягом, не прив’язуючись до стилю.

