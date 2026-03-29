Євросоюз упевнено рухається до заборони інструментів штучного інтелекту, які можуть генерувати інтимні зображення реальних людей — як дорослих, так і неповнолітніх.

Європейський парламент підтримав попередню заборону таких додатків на території ЄС. Тепер слово за Єврорадою. А все через ШІ Grok від платформи Ілона Маска, який створив купу сексуалізованих зображень реальних людей.

Про це пише «Український дощ».

Інструмент штучного інтелекту Grok від X Ілона Маска наробив останніми місяцями чимало галасу. І не через те, що він дуже добре працює, а тому, що з легкістю і без обмежень генерує сексуалізовані та оголені зображення реальних людей.

Від кінця грудня минулого року користувачі Х просили Grok змінювати фотографії, опубліковані людьми, сексуалізуючи їх. І це стосувалося як дорослих, так і дітей. Жодних обмежень у ньому на це не було закладено, тож відповідний контент буквально заполонив платформу.

Це цілком логічно спровокувало міжнародний скандал. До того ж навіть уряди кількох країн розпочали розслідування проти соцмережі X через її нездатність гарантувати безпеку та недотримання норм щодо захисту від ШІ-порнографії.

Саме через цей скандал Європейська комісія розпочала розслідування, яке зрештою призвело до пропозиції заборонити у ЄС розповсюдження додатків та інструментів, які можуть без згоди генерувати відео, зображення чи аудіофайли сексуалізованого характеру за участю реальних людей.

Під час засідання 26 березня депутати Європейського парламенту розглядали пропозиції до закону про штучний інтелект, серед яких була і заборона на інструменти, які використовують штучний інтелект для створення або обробки зображень відвертого чи сексуалізовано характеру, що зображують конкретну реальну особу без її згоди.

Ця заборона не поширюватиметься на системи штучного інтелекту, що мають ефективні заходи безпеки, які унеможливлюють створення таких зображень користувачами.

Як ідеться на сайті Європарламенту, депутати більшістю голосів підтримали пропозиції: «за» проголосували 569 законотворців, «проти» — 45, а ще 23 утрималися.

Утім, варто розуміти, що це ще не остаточна заборона, а попереднє рішення. Тож далі почнуться переговори з Єврорадою, що складається з міністрів усіх 27 держав-членів, щодо остаточного тексту.

