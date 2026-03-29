Американці знайшли просте та одночасно ефективне рішення, щоб не дати пусковим установкам іранських балістичних ракет виїхати з їх “ракетних міст” та тунелів, тож як вони це зробили.

Про це пише Defence Express

Іран має дуже розвинену підземну інфраструктуру, із цілими підземними ракетними містами, де ці ракети можуть виробляти, зберігати, а також перезаряджають пускові установки. Знищити такі об’єкти надзвичайно важко, що вимагає важких ударів із застосуванням протибункерних авіабомб, й не гарантує успішний результат.

Але в США схоже знайшла вихід. Так, місцеві мешканці на околицях міста Шираз у містечку Кіфрі, як раз приблизно за 2 кілометри від одного такого “ракетного міста” публікують фотографії певних мін . Детальніше саме про це “ракетне місто” ми писали ще у 2024 році після великого залпу звідти по Ізраїлю, але інформація актуальна й досі.

Те саме “ракетне місто” в Ірані поблизу міста Шираз. Фото – Google Earth

Цими мінами виявились протитанкові BLU-91/B призначені для дистанційного мінування з повітря, на що вказує наявність спеціальних прямокутних стабілізаторів. Ці BLU-91/B використовують у авіабомбах CBU-89/B та CBU-78/B. Про що повідомляє видання Bellingcat.

Схоже, американці, щоб зупинити роботу цього “ракетного міста”, просто скинули на нього кілька таких авіабомб наповнених мінами. Паралізувавши його роботу, доки всі міни не будуть розміновані, або не закінчиться їх термін дії.

Проте разом з протитанковими BLU-91/B у них мінах йдуть й протипіхотні BLU-92/B, у різних кількостях та співвідношенні (72 BLU-91/B та 22 BLU-92/B, й 45 BLU-91/B та 15 BLU-92/B, у CBU-89/B і CBU-78/B відповідно).

Зовні вони схожі, але протипіхотні BLU-92/B у верхній частині мають чотири отвори звідки при розгортанні міни, у різні боки викидуються розтяжки. Але, на жодних опублікованих фотографіях так і не було помічено мін із такими ознаками.

Інфографіка про міни BLU-91/B та BLU-92/B, й авіабомби з ними CBU-89/B і CBU-78/B. Фото – DoW

Це в свою чергу наштовхує на думку, що американці могли спеціально замінити в авіабомбах протипіхотні BLU-92/B на додаткові протитанкові BLU-91/B, щоб уникнути зайвих постраждалих. Проте, в Ірані вже оголосили про кількох постраждалих цивільних, що може бути наслідком спроби переміщення протитанкових BLU-91/B, оскільки від такої спроби вони мають вибухати.

У протитанковій міні встановлений датчик магнітного поля, й вибухає при наближенні металевого об’єкта, що робить її розмінування вкрай важким та небезпечним. Обидві ці міни мають самоліквідатор налаштований за часом. Так, можливо виставити самоліківдацію через 4 години, 48 годин, або 15 діб.

Зображенн6я що показує розпилення мін BLU-91/B та BLU-92/B з повітря. Зображення – DoW

Таким чином, після розпилення кількох таких авіабомб з BLU-91/B на території “ракетного міста”, а також його околицях, пересування техніки й людей стає майже неможливим та дуже небезпечним. В наслідок чого, пускові установки балістичних ракет просто не можуть виїхати із тунелів.