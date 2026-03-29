Про зустріч президент Зеленський розповів у соцмережах.

-Зустрівся з Королем Йорданії Абдаллою II. Обговорили можливе партнерство в безпековій сфері й загальну ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо. У нас є ця система, бо вже п’ятий рік повномасштабної війни ми змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням, зокрема, іранських дронів.

І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, могли й нам допомогти посилитися. Дякую Його Величності за зустріч та відкритість до діалогу.