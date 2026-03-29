Квітнень 2026 року принесе громадянам України кілька серйозних економічних і фінансових нововведень. Зокрема передбачається запровадження суворої моделі контролю лікарняних, індексація пенсійного забезпечення та встановлення підвищеного мінімального рівня акцизного податку. Не завадить детальніше дізнатися про кожну з цих змін.

Кому індексують пенсії

Щорічна індексація відбулася в березні 2026 року. А з наступного місяця, згідно з законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, очікується перерахунок грошового забезпечення тих українців, які продовжили працювати після виходу на пенсію за віком.

Тобто індексація торкнеться виключно працюючих пенсіонерів. Це відбудеться автоматично, додатково звертатися в ПФУ не потрібно. Розмір підвищення не регламентований, оскільки залежить від набутого страхового стажу.

До речі, головна умова для перерахунку виплат — із моменту останньої індексації чи призначення пенсії повинно пройти не менше 24 місяців станом на 1 березня 2026 року.

Нова система лікарняних

В Україні набудуть чинності зміни, прописані в законі №4683-ІХ. Документ вносить суттєві правки до правил оформлення, перевірки та контролю лікарняних, тобто листків непрацездатності. З 1 квітня передбачається:

запровадження механізму фінансової відповідальності лікарів;

розширення контрольних повноважень ПФУ;

затвердження чіткої регламентації використання паперових бланків.

По-перше, буде створений багаторівневий механізм перевірки медичних висновків, аби боротися з фіктивними лікарняними. По-друге, паперові листки офіційно визнаватимуть підставою для виплат у конкретних випадках. По-третє, Пенсійний фонд отримає легальне право вимагати повернення виплачених коштів у разі доведення фіктивності лікарняного.

Коефіцієнт для акцизного податку

З 1 квітня 2026 року сума акцизного податку на сигарети повинна бути не меншою мінімального податкового зобов’язання, помноженого на коефіцієнт 1,1. Це пов’язано з показниками за 2025-й: тоді частка податку в ціні сигарет становила 58,8%. А закон вимагає застосовувати коефіцієнт 1,1 у разі недосягнення частки 60% за попередній рік.

Це означає, що в додатку 2 до декларації з акцизного податку підприємці повинні вказати мінімальне податкове зобов’язання, збільшене на коефіцієнт 1,1 (за квітень-грудень 2026 року).