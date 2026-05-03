Країни альянсу ОПЕК+ досягли попередньої згоди щодо збільшення видобутку нафти приблизно на 188 тис. барелів на день у червні 2026 року. Цей крок стане третім етапом щомісячного підвищення лімітів, спрямованим на стабілізацію світового ринку.

Про це повідомляє Reuters, передає ua.news.

Реалізація плану наразі ускладнена блокадою Ормузької протоки через конфлікт між США та Іраном, що триває з кінця лютого. Закриття цього шляху паралізувало експорт сировини із Саудівської Аравії, Іраку та Кувейту, через що будь-яке підвищення квот поки залишається формальним. Експерти зазначають, що навіть після деблокади на відновлення логістики знадобиться кілька місяців.

Сьогодні, 3 травня, ключові учасники групи, включаючи Саудівську Аравію, рф та Ірак, збираються для фіналізації стратегії. Попри нещодавній вихід ОАЕ зі складу організації, решта членів альянсу продовжує дотримуватися затвердженого курсу. Група прагне продемонструвати готовність швидко компенсувати дефіцит нафти, щойно безпечне судноплавство в регіоні буде відновлено.

Як повідомляло Інше ТВ, Об’єднані Арабські Емірати заявили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+