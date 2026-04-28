Об’єднані Арабські Емірати заявили у вівторок про вихід з ОПЕК та ОПЕК+, завдавши важкого удару групам експортерів нафти та їхньому фактичному лідеру, Саудівській Аравії, у той час, коли війна з Іраном спричинила історичний енергетичний шок і похитнула світову економіку.

Про це пише Reuters.

Вражаюча втрата ОАЕ, давнього члена ОПЕК, може створити безлад і послабити групу, яка зазвичай прагнула демонструвати єдиний фронт, незважаючи на внутрішні розбіжності з низки питань, від геополітики до квот на видобуток.



Виробники ОПЕК з країн Перської затоки вже мають труднощі з експортом через Ормузьку протоку, вузький прохід між Іраном та Оманом, через який зазвичай проходить п’ята частина світового обсягу сирої нафти та зрідженого природного газу, через іранські погрози та напади на судна.

Але вихід ОАЕ з ОПЕК є великою перемогою для президента США Дональда Трампа, який звинуватив організацію в «обдиранні решти світу» шляхом завищення цін на нафту.

Трамп також пов’язав військову підтримку США країн Перської затоки з цінами на нафту, заявивши, що хоча США захищають членів ОПЕК, вони «експлуатують це, нав’язуючи високі ціни на нафту».



Цей крок відбувся після того, як ОАЕ, регіональний бізнес-центр і один з найважливіших союзників Вашингтона, розкритикували інші арабські держави за те, що вони не зробили достатньо для захисту їх від численних іранських атак під час війни.

Анвар Гаргаш, дипломатичний радник президента ОАЕ, розкритикував реакцію арабських країн та країн Перської затоки на іранські атаки на засіданні Форуму впливових осіб Перської затоки в понеділок.

«Країни Ради співробітництва країн Перської затоки підтримували одна одну логістично, але політично та військово, я думаю, їхня позиція була найслабшою історично», – сказав Гаргаш.

«Я очікую такої слабкої позиції від Ліги арабських держав, і мене це не дивує, але я не очікував цього від Ради співробітництва (країн Перської затоки), і мене це дивує», – сказав він.